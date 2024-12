.com - L’Atalanta piega la Roma all’Olimpico e resta in scia al Napoli

(ITALPRESS) –batte 2-0 lae si porta al secondo posto in solitaria, a un punto dalla capolista. Decisive le reti di De Roon e dell’ex Zaniolo in un Olimpico carico di affetto e striscioni per Claudio Ranieri (alla prima in casa in questa nuova esperienza giallorossa) ed Edoardo Bove, l’ex colpito da malore ieri durante Fiorentina-Inter. Lanon sfigura, anzi sembra dare continuità rispetto alla buona prova di Londra col Tottenham, maa secco e al quindicesimo posto. La prima occasione della partita è di Leandro Paredes, che al 4? trova lo spazio per il tiro da fuori area e lo prova, ma scalda i guantoni di Carnesecchi. Lo imita al 13? Kone che avanza palla al piede e lapartire un destro secco che fa la barba al palo con il portiere bergamasco immobile.