La sicurezza dei dati personali il grande assente del divieto di self check-in

C’è un aspetto meramente “estetico” e uno legato allapubblica. Ma non c’è alcun riferimento alla tutela deidegli utenti. L’ultima circolare inviata dal Ministero dell’Interno agli albergatori (anche agli host Airbnb) mette dei paletti che rappresentano, solo formalmente, uno stop alla dinamica del-in. Dunque, in vista (anche) dell’imminente Giubileo, gli albergatori dovranno controllare “de visu” i documenti d’identità dei loro ospiti (e inviare comunicazione, attraverso una piattaforma della Polizia di Stato dedicata), rendendo inutile l’invio telematico di queste generalità. Ma non c’è alcun: si potrà chiedere, per velocizzare il processo, di inviare lo stesso i documenti online. Ed è qui il vero problema. LEGGI ANCHE > Addio al-in online per alberghi e affitti Airbnb Spesso e volentieri, noi di Giornalettismo ci siamo trovati a parlare di come e quanto molte piattaforme – anche quelle più utilizzate ogni giorno – non siano sicure al cento per cento.