Kate Middleton, il dono fantastico prima di apparire con lo sceicco

ha una settimana piuttosto difficile, sicuramente la più impegnativa da quando ha ripreso a lavorare dopo la fine della chemioterapia. Si inizia oggi con la visita dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e della suamoglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, per concludersi il 6 dicembre con il grande concerto di Natale., la cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatarè perfetta come sempre quando si tratta di prendere parte a cerimonie ufficiali che hanno un particolare peso per la Monarchia, come appunto la visita di Stato dellodel Qatar. La presenza della Principessa del Galles dona prestigio alla Famiglia Reale e tiene testa all’eleganza della Sceicca che ha già dato prova del suo stile durante l’incontro con Letizia di Spagna.