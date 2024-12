Tg24.sky.it - IT-Alert, il 3 dicembre nuovo test nel Lazio: cosa fare quando arriva il messaggio

Nell'ambito deidel sistema di allarme pubblico per verificarne la funzionalità e perfezionare la tecnologia, la Regioneha scelto di simulare un grave incidente nei locali dello stabilimento ACRAF di Aprilia, in via Guardapasso. Ilverrà effettuato oggi, martedì 32024, alle ore 9,un suono speciale con undio raggiungerà i cellulari compresi in un’area con raggio di 3 km con epicentro localizzato nello stabilimento.