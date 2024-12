Ilrestodelcarlino.it - Ghiaccio in montagna: "Escursionisti, usate attrezzatura adeguata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Occhio ai pericoli che si nascondono inspecie nella stagione invernale dove con gli sbalzi di temperatura e cone neve è un attimo che ci si ritrova in una situazione di grave pericolo. Per questo il Soccorso Alpino e Speleologico invita alla alla massima attenzione. In numerose località dinei giorni scorsi una coltre bianca ha ricoperto il suolo. Con le temperature basse questo sottile strato si trasforma velocemente in un invisibile strato ghiacciato, condizione che lo scorso inverno ha causato numerosi incidenti. "Invitiamo tutti glia prestare la massima attenzione durante le passeggiate in tratti che possono sembrare semplici e accessibili ma che in queste condizioni cambiano notevolmente di difficoltà. Inoltre – afferma Riccardo Di Matteo, responsabile della comunicazione – è fortemente raccomandato l’utilizzo di un’invernale, a partire dalle calzature che non possono essere delle semplici scarpe da ginnastica a suola liscia o degli scarponcini per passeggiate estive".