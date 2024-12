Secoloditalia.it - Galeazzo Bignami presidente dei deputati FdI: chi è l’esponente della “generazione Atreju” temprato nella rossa Bologna

La militanza giovanile, la formazione istituzionale nelle amministrazioni locali, l’elezione a deputato e poi l’incarico di governo come viceministro alle Infrastrutture. Il nuovo capogruppo di FdI alla Camera,, classe 1975, è un esponente di quellache è cresciuta facendo politica dal basso, mosso da un sentimento che ancora oggi campeggia nelle sue brevi note biografiche sui social: “Amo l’Italia”.eletto capogruppo di FdI alla CameraL’elezione adeidi FdI è avvenuta per acclamazione, nell’assemblea convocata dopo che il suo predecessore, Tommaso Foti, ha giurato come nuovo ministroCoesione e degli Affari europei al posto di Raffaele Fitto, andato a ricoprire l’incarico di viceesecutivoCommissione Ue.