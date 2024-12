Lanazione.it - Firenze, una mostra a Santa Croce celebra gli 800 anni delle Stimmate di Francesco

, 3 dicembre 2024 - Un percorso espositivo di singolare originalità, dove dialogano opere d’arte e antichi documenti, viene inaugurato oggi nel Refettorio d’inverno del complesso monumentale diperre gli ottocentodel miracolodid’Assisi. La, dal titolo Lache fiorisce e ledi, un percorso fra testi e immagini a, racconta i cambiamenti nelle rappresentazioni artistiche del miracolotra la metà del Duecento e la prima metà del Trecento, mettendo a confronto opere e antichi testi manoscritti, in vario modo legati alla basilica francescana, che dopo secoli tornano nella loro casa di origine. “Questaè un'occasione straordinariamente interessante per fare il punto sull’iconografia- sottolinea la presidente dell’Opera, Cristina Acidini - sono state riunite alcune sceltissime testimonianze artistiche e documentarie che dino il formarsi e il consolidarsi di questa iconografia che nel complesso diricorre in numerosi esemplari.