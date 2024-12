Tg24.sky.it - Filippo Turetta, oggi la sentenza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

, nell'aula della Corte d'Assise di Venezia, si tiene l'ultima udienza del-lampo per l’omicidio di, avvenuto l'11 novembre 2023 con 75 coltellate. L’imputato è l’ex fidanzato: il 23enne, reo confesso, è accusato di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà, dal rapporto affettivo e dallo stalking. Reati che potrebbero portarlo all'ergastolo., presente in aula durante l’udienza che dovrebbe chiudersi con la lettura della, non dovrebbe rilasciare dichiarazioni.