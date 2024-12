Agi.it - Filippo Turetta condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

AGI - Le aggravanti non si contano ma si pesano e si valutano nel contesto ed è per questo cheè statoall'dalla Corte d'Assise di Venezia per avere uccisononostante siano cadute quelle della crudeltà e dello stalking che per il pm sarebbero state invece pienamente provate. I giudici della Corte d'Assise di Venezia, guidati da un magistrato molto esperto, Stefano Manduzio, hanno in parte messo in discussione la ricostruzione della Procura ma senza intaccare l'entità della pena chiesta dall'accusa per l'ex fidanzato della ragazza di Vigonovo anche per i reati di sequestro di persona e occultamento di cadavere. La sentenza arriva dopo cinque udienze di un processo breve perche' si e' svolto, col consenso della difesa e della Procura, senza l'ascolto di testimoni e senza consulenze.