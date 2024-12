Oasport.it - Eurolega, la Virtus Bologna sfida l’Alba Berlino: due punti per lasciare l’ultima piazza e sorridere alla Segafredo Arena

Leggi su Oasport.it

Quella di mercoledì può esserechiamata per provare a rilanciare la propria stagione in. Ladi Luca Banchi è in fondoclassifica con sole due vittorie, uno score altamente negativo nonostante le ambizioni non altissime a inizio anno. Solo una squadra è stata capace dello stesso cammino delle V Nere,. E il ritorno dellavedrà proprio i tedeschi sul parquet: chi vince lascia l’avversaria da sola in coda.I tedeschi, dal loro ritorno nella massima competizione continentale, sono sempre stati una squadra ‘da bassifondi’, nemmeno accarezzando l’accesso ai quarti di finale. Non per niente anche quest’anno sta puntando perlopiù a far emergere i propri talenti, tra cui spiccano gli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che mettono sempre più benzina europea nelle gambe per poter essere protagonisti con la maglia azzurra nel prossimo futuro.