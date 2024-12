Thesocialpost.it - Edoardo Bove, parla Castellacci, ex medico della Nazionale: “Problema di aritmia. Non so se tornerà a giocare”

Enrico, exitaliana, ha condiviso le sue riflessioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul malore di: “Quando ho visto quel ragazzo accasciarsi, ho provato un’ansia indescrivibile, perché i precedenti non sono mai confortanti. Parliamo di un ragazzo di soli 22 anni, e in questi casi la preoccupazione è inevitabile. Mi sono tranquillizzato solo sapendo che, arrivato in ospedale, era vigile. Stamattina è stato estubato e hato con i medici: la fase critica sembra superata”.Leggi anche:, il gesto commoventesua prima squadra: lacrime e coraggioLa spiegazione del Profndo delle possibili cause,ha spiegato: “Si ipotizza una torsione di punta, che è legata a problemi di. Non conosco la diagnosi precisa, ma un’potrebbe aver scatenato tutto questo.