Dal Pozzo e Baldi tra le stelle del padel mondiale

Una favola nel: la coppia Giulia Dal- Caterinasi è qualificata al tabellone principale del "Milano PremierP1", uno dei tornei più importanti del mondo. L’impresa porta la firma di due giocatrici made in Emilia-Romagna: la(27 anni) è nata a Reggio, la Dalè del 2005 con papà bolognese e madre sammarinese (la tennista Francesca Guardigli). Le due arrivano nel "main draw " (il tabellone principale) dopo due turni di qualificazione straordinari: nel primo hanno superato la leggenda Carolina Navarro (ex numero 1 al mondo, lo fu per 9 anni) e Jana Montes con un 6-4 6-1, e nel secondo ecco un 6-4 6-4 sulle spagnole Marta Arellano e Laura Lujan. La coppia Dalha fatto qualcosa di incredibile: sono entrate in gioco nella prestigiosa competizione, infatti, dalla porta secondaria, grazie ad una wild card.