Brutto incidente in allenamento per Evenepoel

Rischia di partire in salita il nuovo anno per Remco, vittima di uninverificatosi in Belgio. Il neo campione olimpico di Parigi 2024, trasportato subito in ospedale, ha riportato fratture multiple, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.INPER REMCO: LA DINAMICA DELL’ACCADUTOSecondo le prime ricostruzioni il campione belga stava percorrendo in bici un tratto di strada a Oetingen, nel Brabante fiammingo, quando ha urtato la portiera aperta di un furgone postale nazionale. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Erasmus di Anderlecht dove gli gli sono state riscontrate fratture ad una costola, alla scapola destra e alla mano destra. Da stabilire la necessità o meno di un intervento chirurgico per ridurre le lesione.