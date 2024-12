Movieplayer.it - Armie Hammer è 'Kannibal Ken' in un video musicale di Georgina Leahy

L'attoreè stato coinvolto nella realizzazione di un nuovocon un'apparizione ispirata al film Barbie.sembra stia iniziando a riavvicinarsi al mondo di Hollywood e il suo impegno più recente è stato un'apparizione neldella canzone Typical Squeeze dell'attrice e cantante. L'attore è coinvolto in una sequenza ispirata al film Barbie, ricreando in modo originale il momento in cui Ken, interpretato da Ryan Gosling, appare a sorpresa alle spalle della protagonista mentre sta guidando. L'apparizione diNeldel branoche è stato condiviso online,ha la parte di 'Ken', come riportano i credits presenti su YouTube. In Typical Squeeze si parla di una .