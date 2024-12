Unlimitednews.it - Argenta: paura per i cassonetti a fuoco nella notte

Adtra sabato e domenica, si è verificato un episodio che ha destato grande preoccupazione tra i residenti: alcunisono andati a, generando allarme per il rischio di propagazione delle fiamme. L’incendio è scoppiato in via indicare nome della via, attorno alle ore 23:30, e ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del, che hanno domato il rogo prima che si estendesse ulteriormente.Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno completamente distrutto treper la raccolta differenziata e hanno lambito alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. Per fortuna, non si registrano danni a persone o abitazioni, ma il bilancio parla di notevoli danni materiali.Indagini in corso: atto doloso o incidente?Le autorità locali, giunte immediatamente sul posto, hanno avviato un’indagine per stabilire le cause del rogo.