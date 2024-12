Lanotiziagiornale.it - Zelensky ammette le difficoltà sul campo di battaglia e apre ai negoziati con Putin. Ma pretende di riprendere il controllo dei territori occupati dai russi

Dal “piano di vittoria” dell’Ucraina, annunciato mesi fa da Volodymyrtra i dubbi degli alleati, all’apertura – seppur con forti riserve – deidi pace con Vladimir. Poco alla volta, le autorità di Kiev sembrano aver preso coscienza della situazione al fronte, a dir poco compromessa, con le truppe di Mosca che guadagnano terreno nel Donbass e l’esercito ucraino costretto a mettersi sulla difensiva per limitare i danni.Per comprendere quanto stia mutando l’orizzonte politico di, basta leggere l’intervista rilasciata all’agenzia di stampa giapponese Kyodo, in cui il leader ucraino ha dichiarato molto chiaramente di lavorare senza sosta per porre fine rapidamente alla guerra con laa, puntando sulla restituzione deiconquistati da Mosca attraverso la diplomazia.