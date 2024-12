Movieplayer.it - Sorella di neve, la recensione: una struggente favola natalizia

Adattamento dell'omonimo romanzo per l'infanzia, il film racconta dell'amicizia tra un bambino reduce dalla scomparsa dellae una misteriosa ragazzina dal passato misterioso. Su Netflix. L'undicenne Julian è nato il 24 dicembre ma quest'anno per lui e la sua famiglia non sarà un Natale come tutti gli altri: da qualche settimana infatti il ragazzino ha perso lamaggiore, morta per circostanze che verranno poi chiarite: un trauma che ha profondamente scosso i suoi genitori e destabilizzato la situazione tra le mura domestiche, ora avvolte da una tristezza che sembra non lasciare via di scampo. Indiil piccolo protagonista incontra un giorno, all'uscita della piscina, la sorridente Hedvig, una coetanea apparentemente felice e spensierata, con la quale stringe istantaneamente un solido legame.