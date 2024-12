Digital-news.it - Sky Up The Edit: Inclusione Digitale e Valori dello Sport con il Ministro Abodi e Riccardo Montolivo

Leggi su Digital-news.it

Terzo appuntamento in presenza per Sky Up The: nell’ambito del progetto per promuovere l’nelle scuole, Sky ha organizzato questa mattina un incontro presso l’Istituto Superiore Gerolamo Cardano nel quartiere Lampugnano di Milano, che ha coinvolto studentesse e studenti assieme ai loro docenti. Al dibattito hanno partecipato ilper loe i Giovani Andreae il campione di calcio e talent Sky, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, insieme al direttore di SkyFederico Ferri. L’incontro, caratterizzato da grande partecipazione e interesse da parte degli studenti dell’Istituto (presenti circa 400 ragazzitra i 14 e i 19 anni), e di oltre 120 classi di tutta Italia collegate in streaming, è stato incentrato sulloe i suoi, uno dei temi dell’edizione di Sky Up Thedi quest’anno.