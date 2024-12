Unlimitednews.it - Sean Penn celebrato al Festival del Cinema di Marrakech

Leggi su Unlimitednews.it

(MAROCCO) (ITALPRESS) – Ilinternazionale deldiha reso omaggio a, una delle figure più influenti di Hollywood, nella seconda giornata delgiunto alla 21a edizione. L’attore americano è stato accolto con una standing ovation, un momento carico di emozione. Con oltre quarant’anni di carriera,si è distinto per la sua capacità di incarnare personaggi complessi e per il suo impegno sociale e politico. Ribelle per natura,ha spesso intrecciato arte e attivismo, anche a costo di controversie che ne hanno consolidato la fama di anticonformista.Durante il suo discorso, l’attore ha catturato l’attenzione con parole sincere e riflessive. “Sono fortunato a essere qui, circondato da così tanti talenti che tessono storie avvincenti.