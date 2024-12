Tvzap.it - “Questa è una s***”. Canalis, alta tensione a Belve con la Fagnani: cosa è successo

News TV. Elisabetta torna in tv con un'intervista esclusiva e sincera a, il programma condotto da Francesca su Rai2. L'ex velina si racconta rivelando dettagli inediti sui suoi amori più noti, il disordine alimentare che ha segnato la sua adolescenza e il rapporto interrotto con Maddalena Corvaglia. Ma è sui nomi di George Clooney e Bobo Vieri che si concentra l'attenzione, tra dichiarazioni sorprendenti e retroscena inaspettati. con la Ospite a nella puntata che andrà in onda domani, la bellissima Elisabetta. Dalle anticipazioni scopriamo che Elisabetta toccherà tutti i temi più discussi della sua vita: dalla relazione con Bobo Vieri a quella con George Clooney, passando per la travagliata amicizia con la collega ai tempi di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia.