Lanazione.it - Polvani e Accardi due riferimenti assoluti. Basanisi e Greselin comandano in mediana

CECCHINI 6 Non troppo reattivo sul rasoterra di Cellai, si riscatta nel recupero su Fiaschi. MAZZEI 6 Dei tre dietro è quello meno tranquillo.6,5 Nei corpo a corpo è un muro.6,5 Prestazione è pressoché impeccabile (dal 29’ st DIBENEDETTO 6 Un paio di sgasate sulla sinistra e di chiusure difensive). DIODATO 6,5 Diverse iniziative interessanti nel primo tempo, costretto ad uscire per un problema fisico (dal 6’ st CUOMO 6. Non sfigura).7,5 Firma il vantaggio con un diagonale millimetrico, poi va a caccia della doppietta in più occasioni. Entra anche nel tris fornendo l’assist a Sparacello. MALDONADO 6,5 Coordina ottimamente i ritmi di gioco degli arancioni (dal 34’ st GRILLI SV).7 Il match si sblocca anche grazie al suo assist per. Avvia l’azione dello 0-3 con un numero in mezzo al campo: sta crescendo a vista d’occhio.