Ilnapolista.it - Parma-Lazio, Open Var: «Il fallo di Rovella nell’azione che porta al gol è evidente. Meglio fischiarlo in campo»

Ieri sera aVar, il contenitore di Dazn nel quale vengono analizzati i principali casi controversi gestiti dagli arbitri die Var, sotto esame la prova di Zufferli in. Lamolto critica con la direzione di gara che ha annullato il gol die ha prima concesso e poi tolto un rigore a Zaccagni.Su quest’ultimo, il Var comunica a Zufferli in: «Non c’è contatto». Viene chiamato comunque a rivedere l’azione e davanti allo schermo Zufferli cambia la sua decisione iniziale. AVar Mauro Tonolini, ex arbitro e membro del Can. (Commissione Arbitri Nazionale), si è espresso così sulla vicenda:«Il Var interviene e rileva correttamente. Il contatto non sembra esserci, e se c’è lo crea Zaccagni».Leggi anche: Il momento magico di Lotito: lain un mese ha raddoppiato il suo valore in BorsaIl Var sul rigore concesso da Zufferli in: «Non c’è contatto»Ininfatti la conversazione tra arbitro e Var è la seguente:VAR – «Per me non è punibile anche perché non c’è proprio.