«Mi sono licenziata perché lavorare in un fast food con tre figli è impossibile»

Rascia Abou Zeid ha 36 anni e tre. Fino a un mese fa lavorava in un. Ma adesso si è. A causa dei ritmi di lavoro insostenibili. Zeid racconta la sua storia a Miriam Romano per l’edizione milanese di Repubblica: «I primi anni ero part-time e lavoravo 20 ore a settimana per circa 700 euro al mese.passata poi nell’ultimo anno al full-time con dei turni non continuativi, ma spezzati, per prendere uno stipendio di 1.200 euro al mese». Anche lei abita fuori Milano, a Rozzano, per rientrare nei costi: «Fortunatamente ho un compagno e insieme cerchiamo di far quadrare i conti anche se con trenon è facile. Si cerca sempre il risparmio, si compra solo quando cile offerte, si frequentano i discount. Alla fine del mese si arriva a non avere quasi nulla sul conto.