Mercato moto Ancma | immatricolazioni di novembre a +88%

Roma, 2 dic. (askanews) –molto positivo per ildelle due ruote are. Ledi, scooter e ciclori chiudono infatti il mese con un solido +8,8% sullo stesso periodo dell’anno scorso. A spingere la domanda l’interesse che gli italiani continuano a dimostrare verso questa forma di mobilità (+4,8% la progressione annua sul 2023), a cui si aggiungono in qualche misura anche le dinamiche legate al passaggio all’EURO 5+, il nuovo standard di omologazionein tema di emissioni, che entrerà in vigore dal 2025 per tutti i veicoli in commercio. È questo il quadro che emerge dai dati diffusi in serata da Confindustria(Associazione Nazionale Ciclociclo Accessori) e sintetizzati in un comunicato. ILDI– Entrando nel vivo dei numeri del mese, ilha registrato una crescita percentuale dell’8,85%, pari a 18.