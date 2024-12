Ilrestodelcarlino.it - ‘Madeficent’, risate e solidarietà. Un successo l’evento in Sala Estense

Undi presenze pera sostegno della ricerca sulle sindromi atassiche. Nella serata di venerdì si è svolta in unagremita di persone la proiezione di, versione comica rivista con doppiaggio in dialetto ferrarese del celebre film ‘Maleficent’, realizzata dal collettivo Tap Creation, già noto per altri progetti simili. La serata, promossa dalla stessa Fondazione Acaref, è patrocinata dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune e permetterà di raccogliere contributi per un progetto di ricerca sull’atassia al via entro la fine dell’anno. Presente l’assessore Cristina Coletti intervenuta assieme al direttore della Fondazione Acaref Giampietro Domenicali. "Grazie a Fondazione Acaref e a Tap Creation – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti –, è una soddisfazione aver visto lapiena in una della tante iniziative che hanno il fine di valorizzare ancora di più quest’associazione a favore della ricerca".