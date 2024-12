L’orso che ha devastato un supermercato per due giorni in Giappone – Il video

Leggi su Open.online

Un orso che haunse per dueè stato attirato fuori con del cibo ricoperto di miele e catturato. Dovrebbe essere abbattuto lunedì 2 dicembre, secondo le comunicazioni delle autorità locali. Sabato 30 novembre la polizia ha ricevuto una chiamata d’emergenza per un uomo di 47 anni ferito da un orso in unad Akita, nel nord-est del. L’uomo aveva una ferita alla testa. L’Afp scrive che ilè stato evacuato. L’animale è stato lasciato solo all’interno, dove hail reparto carne. Nella mattinata di oggiè caduto in una trappola contenente crusca di riso, banane, mele e pane, tutti ricoperti di miele, ha detto un funzionario di Akita ad Afp. Nel paese vivono due tipi di orsi:nero asiatico ebruno stabilito nell’isola settentrionale di Hokkaido, e che può pesare mezza tonnellata.