Juventus i tifosi non si bevono più le favolette mediatiche A Lecce la contestazione | Fuori i co***** – VIDEO

Lanon guarisce dalla pareggite nemmeno a. Rebic riprende l’1-0 di Cambiaso al 93? e fissa il punteggio sull’1-1. I tanti giocatori assenti per infortunio non possono essere un alibi per la squadra di Motta. Se ne sono accorti pure iallo stadio che ahanno contestato la squadra. Al termine della partita, i giocatori bianconeri si sono avvicinati alla curva ma dagli spalti arriva il coro: “Tiratei coglioni!”. Lehanno vita breve con iche dopo tre mesi cominciano a vedere i risultati dellatargata Giuntoli e Thiago Motta.Ipresenti nel settore ospiti di #a fine partita chiedono ai calciatori della #di tiraregli attributi ( Curvasudbianconera 1897) pic.twitter.com/dPHEoAFlQa— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 2, 2024Leggi anche: Giuntoli ha fatto spendere alla Juve 110 milioni per Douglas Luiz e Koopmeiners, il Napoli con 30 ha preso McTominay, Tuttosport resta il più onesto intellettualmente: “Koopmeiners, 60 milioni e non tocca palla”Va dato atto a Tuttosport di essere il quotidiano più intellettualmente quando si scrive di