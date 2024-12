Lapresse.it - Jovanotti a Che Tempo Che Fa: “Ho dovuto reimparare a camminare”

Lorenzodopo la rottura del femore per una caduta in bici nel 2023 ha raccontato a CheChe Fa la sua convalescenza e il percorso per ristabilirsi. “La musica per me è sempre stata una cosa che si balla, non che si ascolta, l’ho sempre vissuta con il corpo. Quando il corpo mi ha mollato nei primi mesi le notizie non erano buone, avevo una gamba più corta di 4 centimetri, dopo la seconda operazione ho. Chiederei una laurea honoris causa in ortopedia, so tutti i nomi delle ossa”, ha detto nell’intervista con Fabio Fazio Cherubini, che ha presentato il singolo ‘Montecristo‘, anticipazione del nuovo album in arrivo il 31 gennaio e del tour nei palasport ‘PalaJova‘ al via il 4 marzo a Pesaro.