Inter Thuram | Champions League? Partiamo sempre per vincere

“Obiettivo? Anche l’anno scorso abbiamo avuto la consapevolezza, siamo caduti contro una grande squadra come l’Atletico. Quando sei all’inizi per, dopo succede quello che succede. Cosa chiedere di più? Dobbiamo continuare così, a lavorare, dobbiamo spingere”. Così Marcusai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà Aic a Milano. L’attaccante dei nerazzurri ha aggiunto: “Per me l’stato un punto d’arrivo, penso che l’sia una delle più grandi squadre del mondo, abbiamo vinto lo Scudetto lo scorso anno. L’rappresenta tanto nel calcio mondiale”.Sull’obiettivo, Alessandro Bastoni è sulla stessa lunghezza d’onda: “Noi prendiamo tutte le competizioni alla stessa maniera, le partite sono tante e Inzaghi è bravo nelle rotazioni.