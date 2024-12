Quotidiano.net - InJob estende la propria offerta con la creazione di Mynameis

MANTENERE E DARE valore al lavoro fatto mettendo al centro le persone e le loro potenzialità, con l’orgoglio di far parte di un gruppo che a Natale 2024 festeggerà con il billion party. Prosegue, come spiega Enrica Ronchi (nella foto in alto), managing director di, anche nei primi sei mesi del 2024 il percorso di consolidamento di, recruitment company specializzata in profili professional. La società, dal 2021 parte di W-Group – gruppo internazionale multi-brand e multi-mercato di human resource solutions, fondato e guidato da Federico Vione – ha registrato nella prima metà d’esercizio ricavi pari a 41,5 milioni di euro, in aumento del 10,4% sullo stesso periodo del 2023. Una crescita double digit che risulta ancora più importante se si considera la generale situazione di mercato, oggi generalmente flat, per il mondo del lavoro.