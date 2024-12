Gamberorosso.it - In frenata il vino Dop imbottigliato. Lollobrigida: "È già un miracolo che il settore regga"

Che il 2023 sia stato un anno duro per ilvitivinicolo italiano lo testimonia ulteriormente il rapporto Ismea-Qualivita sulla Dop economy, presentato a Roma il 2 dicembre scorso, alla presenza del ministro dell'Agricoltura, Francesco. Nel 2023, ilDop e Igp è in, sia come produzione imbottigliata pari a 25,9 milioni di ettolitri (-0,7%) sia per valore dell’che si attesta su 11 miliardi di euro (-2,3 per cento sul 2022). Se si analizzano separatamente i due segmenti, i risultati sono contrastanti. Per i vini Dop, infatti, il calo della domanda ha indotto gli operatori a imbottigliare di meno (-4%), per un valore pari a 9,08 miliardi di euro (-3,7 per cento). Per i vini Igp, invece, cresce la quantità imbottigliata (+6%) per un valore di 1,95 miliardi di euro (+4,8% sul 2022).