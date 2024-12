Ilrestodelcarlino.it - Il Fabriano scappa col rigore di Gori. Tonuzi tiene a galla il Montegranaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CERRETO 11 CERRETO (4-3-3): Stroppa; Samuele Stortini, Marino, Carnevali, Crescentini (16’st Marinelli); Trillini,, De Sanctis; Guidarelli (9’st Grassi), Nacciarriti (49’st Poeta), Proietti Zolla (32’st Isla). All. Caporali.(4-3-3): Taborda; Chimezie, Pagliarini, Capodaglio (43’st Capasso), Jacopo Stortini; Iuvalè (24’st Palmieri), Gonzalez (41’st Malavolta), Di Matteo (32’st Pietro Torricini); Perpepaj,, Diego Torricini (17’st Proesmans). All. Mengo. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 22’ st(rig.), 46’ st. Note: espulsoal 28’ st per doppia ammonizione. Ammoniti De Sanctis, Proietti Zolla,, Di Matteo. Un altro punto per ilCerreto dopo quello contro il Fano. Torna a muovere la classifica ildopo la sconfitta interna contro il Tolentino.