Lanazione.it - I ladri svaligiano il circolo Arci: portone scassinato, poi la fuga

Capraia e Limite, 2 dicembre 2024 – Ignoti si sono introdotti all’interno deldi Capraia, portando via circa 500 euro in contanti dal fondo cassa e alcune casse di bevande alcoliche. Lo hanno fatto sapere gli stessi consiglieri del punto di aggregazione di via Allende, i quali hanno poi provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri. “Abbiamo riaperto di recente, dopo qualche mese di chiusura – hanno spiegato i gestori – è la seconda volta che ilsubisce un furto, ma la prima risale a parecchio tempo fa”. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, isono entrati in azione nella notte fra venerdì e sabato. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli stessi consiglieri quando la mattina si sono recati ad aprire il locale e hanno notato gli evidenti segni di effrazione.