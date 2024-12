Lanazione.it - Giorno del Ringraziamento. Agricoltura, storia e futuro. E Coldiretti festeggia 80 anni

Tradizione e sguardo alPistoia ha celebrato la Giornata del, una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiederne la benedizione per i futuri. Vari i momenti della Giornata in pieno centro cittadino, tra piazza Duomo, la Sala Maggiore del Comune e la Basilica di San Zeno. "Una edizione particolare - ha commentato Fabrizio Tesi, presidente diPistoia- in occasione degli 80della Confederazione nazionale di". Era il 1944, infatti, quando Paolo Bonomi, a guerra ancora in corso, fondò la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti. "Ed è per questo che abbiamo iniziato la giornata in Sala Maggiore al Comune con il ricordo di questi intensi 80che hanno dato dignità, diritti e reddito a noi agricoltori, ma che hanno fatto crescere l’intera società italiana".