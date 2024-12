Lettera43.it - FdI, Bignami sostituisce Foti come capogruppo alla Camera

Sarà Galeazzo– che negli ultimi mesi si è fatto notare per le polemiche sull’alluvione in Emilia-Romagna – il nuovodi Fratelli d’Italia. L’attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prenderà il posto di Tommaso, che ha giurato al Quirinale da ministro prendendo le deleghe di Raffaele Fitto.Galeazzoe Giorgia Meloni (Getty Images)., l’approdo in parlamento con Forza Italia e il passaggio a FdI, che ha fatto discutere molto per la foto in camicia nera e svastica al braccio indossate nel 2005 durante una festa privata, ha nel suo curriculum una lunga militanza nella destra bolognese, prima nel Fronte della gioventù e poi in Azione giovani. A lungo consigliere comunale a Bologna per Alleanza nazionale, dopo lo scioglimento del Popolo della Libertà aveva aderito a Forza Italia, partito con cui è approdatonel 2018.