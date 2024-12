Bergamonews.it - Doppio sold out per Antonio Ornano al Gavazzeni

Seriate. Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, alle 21,è al Cineteatrodi Seriate con lo spettacolo “Maschio caucasico irrisolto”. Le due date sonoout. Esauriti i biglietti in prevendita.“Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza – spiega il noto comico, protagonista di molte edizioni di Zelig, di programmi con la Gialappa’s band, serie tv e appuntamenti su diverse piattaforme televisive oltre che di monologhi a teatro e scrittore – è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume.