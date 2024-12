Ilnapolista.it - Di Canio: «Conte è primo con un attaccante che latita, Lukaku perde 18 palloni su 20»

Nel corso di ‘Sky Calcio Club, l’ex azzurro Paolo Diha parlato di Scott McTominay e Romelu. Il belga è da sempre il suo bersaglio preferito. Già ai tempi dell’Inter lo definì “panterone moscione”. L’ex Lazio riconosce le qualità fisiche dell’sta però le sue qualità tecniche e anche l’atteggiamo. Su McTominay invece solo elogi:«Lo abbiamo detto quando è arrivato, il Napoli con McTominay ha fatto un affare perché è 1 metro e 90, è affidabilissimo nel compito, è intelligente. Ha avuto la fortuna di stare con diversi allenatori internazionali e lui intelligente e applicato ha migliorato la sua intelligenza calcistica, come muoversi, i tempi, giocare da mediano o da trequarti nell’inserimento, andare al tiro, nell’assistere. Perché sa fare un po’ tutto, non eccelle in qualcosa di clamoroso, ma è forte forte in tutto.