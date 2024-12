Lanazione.it - “Con dignità fino alla fine”, le disposizioni anticipate di trattamento al centro di un convegno aperto alla cittadinanza

Arezzo, 2 dicembre 2024 – “Con”, ledialdi unE’ in programma venerdì 6 dicembre dalle 15 alle 19 all’auditorium Banca del Valdarno l’incontro che affronterà alcuni temi centrali sull’autodeterminazione e sul testamento biologico Cosa sono e a cosa servono ledisanitario? Quando le cure diventano futili nel percorso divita della persona? Come e cosa posso decidere? Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso di unche si svolgerà a San Giovanni venerdì 6 dicembre all’auditorium Banca del Valdarno (via Montegrappa 5) dalle 15 alle 19. L’incontro è stato promosso dAsl Toscana sud est, dConferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, dall’Ordine degli avvocati di Arezzo, dall’associazione per la formazione forense, dal Calcit e dal Comitato di partecipazione aziendale con l’obiettivo di offrireun orientamento sugli strumenti ad oggi esistenti per l’autodeterminazione in ambito sanitario.