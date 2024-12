Romadailynews.it - Cina: governatore PBOC, manterra’ politica monetaria di sostegno nel 2025

Pechino, 02 dic – (Xinhua) – La banca centrale cineseun atteggiamento die un orientamento politico dinel, ha dichiarato oggi il suo. La Banca popolare cinese () utilizzera’ una serie di strumenti die aumentera’ la regolamentazione anticiclica per mantenere una liquidita’ ragionevole e ampia e per ridurre i costi complessivi di finanziamento per le imprese e i residenti, ha affermato ildellaPan Gongsheng intervenendo a una conferenza. Saranno compiuti sforzi per sfruttare efficacemente gli strumenti strutturali dicon l’obiettivo di promuovere lo sviluppo stabile del mercato immobiliare e dei capitali, ha dichiarato Pan. Laoggi ha annunciato che, a partire da gennaio, verra’ attuato un nuovo calibro statistico dell’offerta di moneta M1, che includera’ i depositi a vista personali e le riserve dei clienti delle istituzioni di pagamento non bancarie.