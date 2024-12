Belve Elisabetta Canalis | Clooney mi ha insegnato ad amare Con Vieri toccato il fondo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’amore per cui ha “sofferto tantissimo”, il disordine alimentare di cui ha sofferto “dai 15 ai 20 anni”, l’amicizia con Maddalena Corvaglia ”la vita ci ha allontanate. Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me”.sarà ospite domani, martedì 3 dicembre, a ‘’, programma ideato e condotto Francesca Fagnani, in prima serata su Rai2. L’ex velina si racconta a tutto tondo e sorprende i telespettatori con un’intervista intima e schietta. E a Fagnani racconta i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, le amicizie e gli amori, a partire da quello “molto tormentato” con Boboe alla storia con George. A proposito della sua storia d’amore in gioventù con il calciatore, Fagnani le chiede se è vero ciò che aveva raccontato, ovvero che lui la ”inseguiva in strada per pestarmi”.