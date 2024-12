Ilgiorno.it - Baby Gang e ElGrandeToto e i video violenti video girati nelle case Aler: ogni notte è un incubo armato

Calolziocorte (Lecco), 2 dicembre 2024 – Fucili d’assalto, pistole, proiettili blindati, spari. Come negli anni ‘70 e ‘80. All’epoca erano dei mafiosi mandati al confino. Oggi sono gli Ak-47, le semiautomatiche, le munizioni full metal jacket e i colpi esplosi di, Zaccaria Mouhib, 23 anni, il trapper più daspato e seguito d’Italia, scarcerato in estate e tornato nella sua Calolziocorte, dove ha comperato casa. E non solo di. Anche di, Taha Fahssi, 27enne marocchino che con lui ha pubblicato un nuovo singolo. Il, da 5 milioni di views in poche settimane, lo hanno girato proprio lì, tra i portici, i giardini e i garage deirmoni di via Di Vittorio, lepopolari: armi in pugno, spinelli in bocca, scene di lotta e guerriglia urbana, fuoriserie. L’arsenale dei primi, i mafiosi, era vero, quello dei secondi, i rapper, no.