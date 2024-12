Lanazione.it - Altre tende al Macrolotto. Il Sudd Cobas organizza un nuovo picchetto

Rispuntano ledei lavoratori, appoggiati dal sindacato del, al. Questa volta sono state piantate di fronte alla "Linea Glamour", in via Aldo Moro, un’altra azienda tessile a gestione cinese che è sparita dalla sera alla mattina lasciando decine di operai a piedi. E’ quanto denuncia il sindacato delche nella giornata di ieri ha promosso una passeggiata pacifica per le strade delcontro il sistema della "apri e chiudi", un meccanismo consolidato fra gli imprenditori di origine orientale usato per eludere i controlli, non pagare le tasse, gli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori e sparire agli occhi del fisco nel giro di un paio di anni. "Nella giornata contro il sistema ’chiudi e riapri’ una passeggiata rumorosa, partita dallo sciopero permanente alla Welltex di via Galvani, è arrivata alla Linea Glamour in via Aldo Moro, dove è iniziato un presidio permanente dei lavoratori dell’ex Tessitura Sofia di Montemurlo", ha spiegato ieri Luca Toscano, sindacalista deiche di battaglie in questi anni ne ha portate avanti (e vinte) tante.