Zecchino D'Oro 2024, ecco la canzone vincitrice!

Ladello, condotto da Carlo Conti con Carolina Benvenga e Lorenzo BaglioniLosi è concluso poco fa con la finale, condotta da Carlo Conti, dopo le prime due puntate che hanno visto come presentatori l’inedita coppia composta da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni (Qua la nostra video intervista). Ospite fisso è stato Topo Gigio mentre, poco prima della proclamazione della, sono entrati in studio i Ricchi e Poveri per presentare il brano Il Natale degli angeli.In diretta dall’Antoniano di Bologna sono state 14 le canzoni in gara al Festival, con i brani firmati da 36 autori, tra cui anche Red Canzian (Qua la nostra video intervista). A votare, come sempre, una giuria composta da ospiti e amici dell’Antoniano e una giuria di bambini.