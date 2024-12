Vicenza-Virtus Verona oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo-Menti valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa arriva da quattro vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di arrestare la propria corsa, poiché vuole restare il più vicina possibile al Padova capolista per continuare a sognare la promozioneinA., come seguire il matchLa formazione ospite, dal suo canto, dopo unadi quattro pareggi consecutivi, ha perso la scorsa gara contro la Pergolettese e spera di ritrovare un successo che ormai manca da troppo tempo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 dicembre alle ore 19:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257.