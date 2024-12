Questa non ci voleva Brutta notizia per i fan de Il Volo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è un dramma, ma forse persino i diretti interessati si aspettavano di raccogliere qualcosa in più dalla serata di ieri. Di certo non cancella la grande qualità di un gruppo che, nel corso degli anni, si è fatto conoscere in tutto il mondo. Parliamo del trio che compone ‘Il’, lanciatissimo verso nuovi successi. Per loro, del resto, questo è un momento d’odo. In una recente intervista, avevano dichiarato di sentirsi finalmente rispettato dagli altri artisti italiani, anche se all’inizio c’era un po’ di diffidenza nei loro confronti.>> “Il? Cosa penso di loro”. Katia Ricciarelli senza filtri sui tre tenorini. E ne ha anche per altri“Le cose sono cambiate col tempo. All’inizio eravamo degli sconosciuti nel panorama musicale italiano che avevano firmato con gli Stati Uniti, poi ci siamo fatti conoscere.