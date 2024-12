Novara-Lumezzane oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Silvio Piola valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La squadra piemontese, dopo essere tornata al successo nello scorso turno contro l’Arzignano, vuole trovare una continuità a livello di risultati in modo tale da consolidare l’attuale piazzamento in zona playoff., come seguire il matchLa formazione ospite, dal suo canto, è stata sconfitta nella scorsa giornata dalla Feralpisalò e ha bisogno di ritrovare la vittoria: l’obiettivo è conquistare il bottino pieno e scavalcare in classifica i suoi diretti avversari in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255.