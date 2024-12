Ilrestodelcarlino.it - Lotta al degrado nei parchi. Da via Dragoni alla Cava, ora le telecamere anti-vandali

Camminando lungo le stradine deicittadini, ci si immerge in un quadro particolarmente variopinto: nonni a passeggio con i nipotini, runners che si allenano respirando a pieni polmoni l’aria fresca e pulita, ma anche scene di microcriminalità,smo e sporcizia. Sono le due facce delle aree verdi, per decenni luoghi di svago e socialità, e negli ultimi tempi sempre più al centro del dibattito pubblico per le condizioni diche a volte sembrano imporsi su tutto il resto. Recentemente ha colpito il caso dell’uomo nigeriano che al parco di viamolestava e minacciava bambini e anziani, arrivando perfino a pretendere di controllare gli accessi. La vicenda si è conclusa il mese scorso con l’intervento della polizia locale e della Questura, che hanno ottenuto il trasferimento dell’uomo in un centro rimpatri.