Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: di nuovo Sistema di Londra, 16 mosse a velocità supersonica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:20risponde immediatamente con 17. Cc4. Come si vede, il materiale minore del Bianco è ampiamente compensato da un dinamismo posizionale enorme (attacco contro l’arrocco nero in arrivo e, in più, coordinazione generale anche sul lato di Donna più che invidiabile).10:19 Posizione un po’ più umanamente visibile. Intantoha giocato 16. Tb8.’s 16.dxe5 is a novelty, at least for over-the-board chess! #pic.twitter.com/cppwxIoH9W— chess24 (@chess24com) December 1,10:16 Scherza Mike Klein di chess.com sul fatto che i media sono autorizzati nell’area di gioco per i primi 10 minuti. Poteva essere abbastanza per vedere la stretta di mano. (Nel riquadro più piccolo c’è la posizione).