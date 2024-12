Davidemaggio.it - Laura 30 World Tour: il nuovo singolo ‘Ciao’ di Laura Pausini

30- il docu-concerto, per festeggiare gli oltre 30 anni di carriera della cantante italiana più famosa nel mondo, arriva su Mediaset Infinity.Tra le hit del passato e illanciato da poco, la cantante trasporta il pubblico a vivere un viaggio emozionante e intenso.Un momento del30- Il docu-concertoIl“Ciao” tradotto anche in spagnolo è presente tra i brani del concerto, scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta,, Antonio Di Martino e Anice, è il brano che chiude l’era di Anime Parallele, il progetto discografico nominato come Best Traditional Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards 2024.Il, dedicato all’amica e collaboratrice Rosaria, racconta la decisione di mettere un punto a qualsiasi tipo di relazione, senza dover per forza cercare il colpevole della sua fine.