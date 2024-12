Il Bisonte Firenze non basta la partenza sprint | ko a Busto Arsizio

Leggi su Corrieretoscano.it

Eurotek– Il3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 25-19)EUROTEK UYBA: Howard ne, Pelloni (L1), Piva 9, Olaya 5, Van Avermaet 7, Morandi, Lualdi ne, Sartori 6, Obossa 9, Frosini 17, Künzler 14, Boldini 1, Scola ne, Van Der Pijl (L2) ne. All. Barbolini.IL: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 4, Mancini 4, Ribechi ne, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. Bendandi.ARBITRO: Pozzato – BrunelliNOTE: durata set: 24’, 26’, 25’, 26’; muri punto:10, Il9; ace:4, Il3.– Nonun primo set dominato alper strappare punti nella trasferta diArsizo. Decisiva la mossa di Barbolini a metà del secondo parziale, con l’ingresso di Frosini che grazie ai 17 punti messi a segno in due set e mezzo (e il 65% di positività in attacco) si prende anche il titolo di Mvp, ma fondamentale pure l’eccezionale lavoro a muro-difesa delle farfalle, che hanno costretto l’attacco delle bisontine all’11% di efficienza.